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今日 18:39 國際財經 即巿股評

【看圖測市】英鎊/美元多次跌破1.2500關口 後市或下探1.2400

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上周二(7月9日)愛爾蘭財長多諾霍(Paschal Donohoe)表示英國硬脫歐的風險「顯而易見」，加上有國際金融機構預測英國經濟在第二季度很可能自2012年以來時隔七年再陷衰退，引致英鎊/美元於當日歐洲交易時段開始後跳水下跌，並跌穿1.2500關口至1.2436，再創半年新低。

然而，上周三(7月10日)公布的英國5月GDP按月增長0.3%，符合預期，消除了市埸對英國經濟負增長的疑慮，而英國5月商品貿易逆差亦為2018年9月以來最低，加之當晚美國聯儲局主席鮑威爾的國會證詞指出將會采取「適當」行動，以維持美國經濟增長，其鴿派的言論拖累美匯指數大幅回落，帶動英鎊/美元開始由半年低位反彈。英鎊/美元一度連升三日至最高1.2575，從低位反彈近130點。

值得留意的是，本周一(7月15日)英國財政大臣夏文達(Philip Hammond)透露自己將會辭職的消息，令英鎊/美元三連漲的升幅幾乎全數被蒸發。此外，儘管今日(7月16日)下午公布的英國3月至5月平均周薪按年增長3.4%，遠高於預期3.1%，但良好數據未能為英鎊帶來有力支持，英鎊/美元短暫反彈10餘點至1.2470後再度回落至1.2445附近，逐步逼近7月9日低位1.2436。

技術分析方面，英鎊/美元在上周受經濟數據和硬脫歐擔憂影響，已下試1.2480-1.2500支持區。儘管上周英鎊/美元受惠於美元弱勢而一度反彈逾百點，但始終仍受制於6月25日高位延伸而下的阻力線1.2580水平之下，並且本周再次跌破1.2480-1.2500支持區。若短期內英鎊/美元未能重新企穩1.2480水平，後市或會再次挑戰前低位1.2430水平，甚至是1月3日閃崩時的低位1.2400水平。

交易策略方面，我們根據7月8日策略於1.2480建立的英鎊/美元買盤已於1.2450平倉，虧損30點。短期內待英鎊/美元反彈至1.2600-1.2620沽出，下望1.2460，升穿1.2660止損。

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