國際財經

中美貿易代表本周將再進行電話會談，加上美國企業繼續公布第二季財報，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7545點，升13點或0.18%；德國DAX指數報12384點，跌3點或0.03%；法國CAC 40指數報5589點，升10點或0.2%；意大利富時MIB指數報22187點，升9點或0.04%。

道指期貨暫報27331點，跌11點。

美國財長努欽表示，貿易代表萊特希澤本周將再與中方談判代表通電話，並認為有很大機會稍後前往中國。美國總統特朗普則表示，美國關稅在對希望離開中國前往非關稅國家的公司產生重大影響，成千上萬家公司正在離開，期望北京首先不要破壞已達成的原初協議。

對於特朗普稱因中國經濟放緩，中方迫切希望與美方達成協議，中國外交部指出，這完全是一種誤導。達成經貿協議絕不是中方單方面的訴求，美方也有這個需求，美國社會各界人士及廣大消費者，強烈反對美國對華加徵關稅、強烈反對貿易戰，這種聲音足以說明一切。

數據方面，英國失業率一如預期維持在3.8%不變，失業人數則減少5.1萬人至不到130萬人。歐羅區5月貿易順差230億歐羅，預期順差為163億歐羅。德國7月ZEW經濟景氣指數為負24.5，預期為負22.3。

油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶報59.73美元，升0.15美元或0.25%；倫敦布蘭特期油報66.67美元，漲0.19美元或0.29%。