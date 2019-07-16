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今日 17:26 國際財經

羅傑斯:市場忽視危機訊號 最糟熊市或將來臨

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「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)重申對熊市即將來臨的擔憂，又提醒投資者應該注意一些細微跡象，以避免最後衍生成如同2008年一樣的全球危機。

羅傑斯看淡股市已經有一段時間，而且相信今次很可能是其一生最糟糕的熊市。他近日接受印度媒體訪問時指出，市場會先出現一些危機的小跡象，但人們選擇忽略它，最後釀成大錯。

他解釋道，2007年冰島破產，但沒人關心，然後是愛爾蘭破產，以及數周後英國北岩銀行(Northern Rock)破產，最後終於出現雷曼兄弟破產，批評每個人都知道有問題，而且存在一年多，但卻沒有回應。

羅傑斯警告，目前市場的危機似乎已經開始。先是拉脫維亞崩潰，目前阿根廷、委內瑞拉、土耳其，以及一些印度的銀行正在遭遇問題，印尼也開始有問題，但上述都還不是焦點新聞。他強調，這些市場都很小，但在其危機蔓延到更大市場之前，人們都不去注意。

他指出，無法預測熊市的時間，但懷疑今年底或明年這個熊市就會開啟，稱這可能是他一生經歷最糟糕的熊市。

談及美國股市，羅傑斯現時不碰美股，稱類似蘋果和谷歌這樣的股票每日上漲，好像永遠不會跌，這在任何股市都是危險的跡象，一些股票總是上漲，而且資金集中，這似乎是美股現在每天發生的事。

對於貿易戰，羅傑斯說，美國總統特朗普自以認為貿易戰很好，對方完全不了解歷史，但卻認為自己比歷史更聰明。他稱，在這種情況下，未來更多的貿易戰將難以避免，這也是為何熊市將臨的另一個原因。

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