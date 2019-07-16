國際財經

美國總統特朗普要求提高聯邦政府採購的美國貨本土材料成本比例，以促進製造業回流美國。

特朗普頒發行政命令，要求聯邦政府採購監管委員會在180天內草擬一項新規，規定聯邦政府採購的美國貨中，本土材料的使用成本需佔產品總成本的55%以上，高於現行購買美國貨法中規定的50%以上。

行政命令特別提出，要將聯邦政府採購的鋼鋁產品中，本土材料成本佔比提升至95%以上。

同時，美國商務部長等相關聯邦政府官員，需要考慮如何更好地落實購買美國貨法，包括是否進一步提升聯邦政府採購產品中的本土材料成本佔比。