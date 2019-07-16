國際財經

中美貿易代表本周將再進行電話會談，市場觀望兩國貿易談判進展，以及密切關注剛剛拉開帷幕的美國上市公司第二季財報，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7540點，升8點或0.12%；德國DAX指數報12402點，升14點或0.12%；法國CAC 40指數報5577點，跌不足1點或0.01%；意大利富時MIB指數報22122點，跌55點或0.25%。

道指期貨暫報27330點，跌12點。

中美官員本周將通電話，磋商貿易議題。美國財長努欽表示，與貿易代表萊特希澤本周再與中方談判代表通電話，又指某程度上中美談判取得進展，認為有很大機會稍後前往中國。

美國總統特朗普則表示，美國關稅在對希望離開中國前往非關稅國家的公司產生重大影響，逾千上萬家公司正在離開，又期望北京首先不要破壞已達成的原初協議。他稱，以往說過中國國家主席習近平是他的好朋友，但雙方現時可能不再那麼親近。

周末颶風經過後，美國墨西哥灣有更多的生產設施恢復運營；同時，美國8月頁岩油產量料上升、中國經濟增長放緩，均削弱原油需求前景，拖累油價下跌。紐約原油期貨延續上日挫逾1%的頹勢，現時每桶報59.46美元，跌0.12美元或0.2%；倫敦布蘭特期油報66.47美元，跌0.01美元或0.02%。