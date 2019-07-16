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今日 10:24 國際財經

日本料難與南韓迅速重啟政策談判

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日本經濟產業大臣世耕弘成認為，日方很難與南韓迅速重啟政策談判。

世耕弘成在例行新聞會上表示，將在官方層面回答南韓有關出口管制的任何問題，而韓方對上周與日本的工作級別會談作出錯誤解讀，令人遺憾。

他說，當時已經就日方的主張給予南韓官員充分解釋，又強調出口管制並不屬於國際組織的事務。

日本經濟產業省月初宣布，將限制3種重要的半導體強化材料出口到南韓。日韓爭端上周六(13日)升級，此前一天舉行的會議氣氛冷淡，未能取得進展，而雙方的會議紀錄也存在差異。

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