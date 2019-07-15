國際財經

交易商靜待聯儲局下周議息結果，加上傳統夏季的淡靜市場氣氛，美元滙價在交投疲弱下輕微上揚。

ICE美滙指數升0.2%至96.956。

交易商指出，聯儲局將於下周減息0.25%的因素繼續主導後市，而減息半厘的可能性未能抹殺，而美國明天公布6月零售數據，而聯儲局則於周三公布反映經濟近況的褐皮書，可能對減息揣測有影響，以致投資者不敢貿然入市，交投淡靜下，美滙變動不大。

美元兌日圓持平，報107.91。歐羅兌美元微跌至1.1255。澳元兌美元升0.2%至0.7036。