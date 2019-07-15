國際財經

美股周一初段窄幅波動，市場觀望銀行股季度表現，率先拉開序幕的花旗集團（Citigroup）第二季業績勝預期，加上7月份紐約製造業指數回升，帶動美股三大指數再創收市新高。歐洲股市先跌後漲，美滙靠穩。

道指最多升32點，高見27364點續破頂，中段曾轉跌，收市升27點或0.1%，報27359點；納指一度攀見8264點，收市升0.17%，報8258點；標指曾企於3017點高位，之後曾下跌，收市升0.02%，報3014點。歐洲股市方面，德股表現較佳，上升0.52%。