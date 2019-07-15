國際財經

《華爾街日報》報道，美國網上證券商嘉信理財(Charles Schwab)洽購USAA的財富管理業務，涉及金額為20億美元(156億港元)。

據悉，雙方可能最快本月內達成協議。如果成事，嘉信理財管理的資產將增加1000億美元。

以網上購股而聞名的嘉信，近年來積極拓展財富管理及顧問業務，令到業務更多元化。該公司現時獲客戶託管的資產總值已增至3.5萬億美元。

USAA是美國得克薩斯州地區銀行，針對的客戶是退休軍人與其家屬。

嘉信拒評上述消息。USAA未有回應查詢。