國際財經

Facebook(fb)主理數碼貨幣發行事務主管David Marcus將向美國國會議員表示，除非解決了監管機構的關注及得到批准，否則該公司不會發行數碼貨幣Libra。

Libra將於周二出席美國國會參議院金融事務委員會作供，而委員會周一發表了Marcus向委員會提交的書面證詞。根據證詞，Marcus強調，Libra不是為了與主權國家貨幣競爭或干擾金融體系而設立。

他又指出，由該公司推動成立、統籌發行Libra事宜的Libra Association計劃向美國財政部的金融罪行執法網絡(FinCEN)提交從事貨幣服務的申請，也會確保有關服務將符合防洗黑錢與銀行保密法。

Marcus又披露，除了必須的個人資料外，Libra Association不會保留買賣數碼貨幣人士，以及數碼錢包Calibra擁有者的其他個人資料，也不會與fb分享資料，更不會用作廣告促銷。

他相信，以瑞士日內瓦為總部的Libra Association將直接受到瑞士聯邦數據保障機關的監管，fb也與對方有過接觸。

自從fb上月公布有意在明年發行Libra後，歐美等地政界人士質疑fb能否完善保護使用者私隱、市場操控及消費者保障等範疇。