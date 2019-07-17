即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大指數上星期五(12日)全線報捷，道指、標普500指數、納指均再創歷史收市及盤中新高，顯然是得力於聯儲局主席鮑威爾上周三、周四先後到國會眾議院和參議院的言論。

鮑威爾在眾議院宣讀的證詞指出，自從6月19日議息會議後，中美貿易爭拗暫時緩和，但前景仍充滿不確定性，貿易緊張局勢與全球經濟疲軟，令美國經濟面對下行風險，而且通脹壓力依然低迷，相關情況可能比預期更久，聯儲局已準備好「採取適當行動」維持經濟擴張。

市場人士揣測，鮑公所講的「適當行動」就是減息，聯邦基金利率期貨反映本月底議息會議將下調0.25厘的機率高達百分百，減半厘機會也有兩成。

鮑威爾表示，勞工部7月5日公布上月非農就業數據遠勝預測，並沒有改變聯儲局對經濟前景的看法。非農數據一度令市場減息預期顯降溫，然而，他總結6月議息聲明時提到，貨幣政策不能受個別數據或者短期搖擺不定的意見左右，便作出過度反應；他在眾議院只是貫徹局方不會因個別數據而改變貨幣政策立場，惟市場卻認為這是更明確表達即將減息的意向。可以說，投資者已把鮑公任何稍為「偏鴿」甚至中性的評論，一律解讀為「暗示」下調利率。

值得一提的是，鮑威爾於參議院作證時指出，美國經濟自5月以來遭遇嚴重的信心衝擊(confidence shock)，多項商業調查顯示，在十分廣泛層面都看到嚴重的負面信心情況，但因為聯儲局的政策介入，現已挽回市場部分信心，他形容，目前美國經濟處「一個非常良好境況」(a very good place)，局方希望「運用自己的工具使經濟保持在這個水平」。

所謂政策介入，相信是指聯儲局於3月議息會議後宣布，5月開始，縮表計劃其中的減持國債(Treasury securities)規模，由每月300億降至150億美元，到9月底便結束國債縮表行動。

此外，鮑威爾直言，通脹與失業率之間關係(逆向)已脫鈎，中性利率和自然失業率都未及局方估計，這反映貨幣政策不如預期般寬鬆。問題是減息並非「放水」的唯一方法，亦不能保證會把通脹和失業率的斷裂關係可重新接駁。總括來說，鮑威爾其實沒有承諾必然在月底減息。

港股方面，恒指昨天先跌後回升，並輕微突破失守逾一星期的10天線收市。本欄上周二提到，恒指重返以一個標準差計算的TrendWatch下降通道，很大機會步向調整。

附【右圖】所見，恒指測試28000點至28300點成交量密集區底，即7月9日的上次低位後顯著反彈，短期整固或已完結。

信報投資研究部

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