國際財經

美股上周連番破頂後，道指高開再創歷史新高後回吐，市場密切關注剛剛拉開帷幕的美國上市公司第二季財報。

截至本港時間晚上11時07分，道指報27325點，跌6點或0.02%；標普500指數報3012點，跌1點或0.04%；納指報8245點，升1點或0.02%。

花旗集團今日率先公布財報，拉開美國上市公司財報季的帷幕。財報顯示，花旗集團第二季總收入187.58億美元，按年上升1.56%，高於市場預期184.95億美元；第二季盈利按年增長近7%，亦優於預期，但股價下滑逾1%。

繼花旗公布財報後，高盛、富國銀行、摩根大通、美國銀行、摩根士丹利等大型銀行亦將在本周陸續公布財報，目前上述銀行的股價均向下，跌0.5%至逾1%不等。

分析指出，投資者將密切關注銀行報告中，是否存在信貸環境惡化的跡象。據FactSet數據，標普500成分股第二季盈利預計下降2.7%，恐錄得連續第二個季度下滑。在發布季度業績指引的114家公司中，77%公司為負面預測。

由於市場預期美國聯儲局最早將於本月30日至31日的會議上減息，美股已飆升至紀錄高位，而財報季被視為美股的一個重大風險。分析又稱，如果目前的財報數據不能達到預期，市場將更加動盪。

除企業財報外，投資者還將繼續關注國際貿易關係的進展、多家央行的超級寬鬆貨幣政策、全球及美國經濟放緩等狀況。

歐洲股市上揚，英國富時100指數報7538點，升32點或0.44%；德國DAX指數報12386點，升63點或0.51%；法國CAC 40指數報5583點，升10點或0.19%；意大利富時MIB指數報22193點，升10點或0.05%。