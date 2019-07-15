國際財經

美國銀行股本周開始派成績表，市場持觀望態度，其中花旗第二季盈利勝預期，但市場關注中美貿易談判進展，美股早段偏軟。

截至本港時間晚上約9時42分，道指報27326點，跌5點或0.02%；標普500指數報3012點，跌1點或0.04%；納指報8249點，升4點或0.06%。

美國總統特朗普在Twitter帖文表示，華府向中國產品加徵關稅，是導致公司希望離開中國，遷移到非關稅區國家的主因，目前數以千計公司正在離開，這是中國希望與美國達成協議的原因，但期望北京首先不要破壞已達成的原初協議。

另外，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)指出，特朗普今日將簽署一項行政命令，促進聯邦政府合同項目使用國產鋼鐵，其中要求政府項目所用鋼鐵的國產率達95%。

花旗集團(Citigroup)第二季盈利47.99億美元，按年增長6.88%，每股盈利1.95美元，高於市場預期。

數據方面，7月紐約聯儲銀行製造業指數上升至4.3，高過市場預期的2，亦創超過兩年最大升幅，反映紐約州製造業活動重返擴張狀態。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報60.77美元，升0.56美元或0.93%；倫敦布蘭特期油報67.3美元，漲0.58美元或0.87%。