國際財經

由於7月初公布的美國6月非農就業數據大增22.4萬，遠超市場預期16萬，令市場對於美國7月減息0.5厘的預期大減，美滙指數因而連升3日，歐羅/美元亦受累美國減息預期降溫而連續3日下跌，並在上周二(7月9日)一度跌至自6月19日以來的3周低位1.1189。

然而，上周美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)及多位聯儲局官員發表的言論總體偏鴿，尤其是上周三(7月10日)晚鮑威爾的國會證詞鴿派程度超出市場預期，其認為全球經濟疲軟和貿易緊張局勢加劇拖累美國經濟前景，聯儲局將「酌情採取行動」維持經濟擴張。這意味着美國7月減息已是「板上釘釘」。此番言論拖累美滙指數大跌，歐羅/美元則短線急漲近50點至1.1252。

值得留意的是，上周四(7月11日)公布的美國6月核心消費者物價指數(CPI)按年增長2.1%，按月增長0.3%，均勝於預期，拖累歐羅/美元從當日高位1.1282短線插水40點至1.1240水平。其後歐羅/美元在1.1230至1.1280水平窄幅波動，並未有明確的方向。短期內留意美國將於周二(7月16日)晚上8時30分公布有魔鬼數據之稱的零售銷售數據，屆時歐羅/美元走勢或會進一步明朗。

技術分析方面，歐羅/美元因美國非農數據造好，一度跌破自6月3日形成的上升通道至最低1.1189，但在跌至1.1180至1.1200支持區域後受買盤吸納重新展開上升趨勢。不過，歐羅/美元需進一步突破阻力1.1280至1.1300水平才有望展開大幅反彈。若滙價再度受阻1.1300回落，不排除後市將會再度測試1.1200支持區域，甚至是1.1120水平。

交易策略方面，短期內待歐羅/美元回升至1.1420至1.1440區域沽出，下望1.1270，升穿1.1480止損；或待歐羅/美元跌至1.1100至1.1120買入，上望1.1360，跌穿1.1070止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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