國際財經

美國封殺華為據報最快兩周後解禁，市場憧憬中美兩國緊張關係降溫，惟歐洲股市中段仍走軟。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數報7495點，跌10點或0.14%；德國DAX指數報12315點，跌8點或0.07%；法國CAC 40指數報5556點，跌16點或0.3%；意大利富時MIB指數報22138點，跌44點或0.2%。

道指期貨暫報27337點，升28點。

中美貿易關係有望緩和。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，雙方談判進行得很好，投資者應該保持耐心。

路透引述美國一名高官向製造商表示，當局可能在兩至四周後批出許可，允許美國公司重新向華為出售產品，但未有列出審批條件，相信初步將依個別情況審批不同申請，直至達成較大共識為止。美國商務部回應稱，正衡量所有申請，判斷怎樣做最符合國家安全。

華為則強調，放鬆一些美國供應商對華為供貨的限制並不足夠，應該被徹底從「實體清單」中移除，因至今沒有證據顯示華為有違法或影響網絡安全。

不過，太平洋投資管理公司(PIMCO)警告，不能再排除爆發全面貨幣戰的可能性，即包括美國在內的主要央行和政府故意讓本幣貶值。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報60.36美元，升0.15美元或0.25%；倫敦布蘭特期油報67.02美元，升0.3美元或0.45%。