國際財經

美國封殺華為據報最快兩周後解禁，市場憧憬中美兩國緊張關係降溫，內地經濟增長速度雖放緩至27年來新低，但仍然符合預期，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時56分，英國富時100指數報7512點，升6點或0.09%；德國DAX指數報12417點，升94點或0.77%；法國CAC 40指數報5591點，升19點或0.34%；意大利富時MIB指數報22275點，升92點或0.42%。

道指期貨暫報27391點，升82點。

中美貿易關係有望緩和。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，雙方談判進行得很好，投資者應該保持耐心。路透引述美國一名高官向製造商表示，當局可能在兩至四周後批出許可，允許美國公司重新向華為出售產品，但未有列出審批條件，相信初步將依個別情況審批不同申請，直至達成較大共識為止。

中國第二季經濟增長符合預期，國家統計局公布，次季國內生產總值(GDP)按年增長6.2%，是自1992年有紀錄以來的季度GDP最低值。首季GDP則按年增長6.4%。國務院總理李克強在《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標設定在6%至6.5%。

Facebook(fb)將發行加密貨幣Libra，引起各國監管機構關注。日本、法國有傳皆已成立評估Libra影響的工作小組，稍後將在七國集團(G7)財長會議上提出初步報告。

路透報道，美國民主黨控制的國會眾議院金融服務委員會亦正討論草擬法案，禁止科技巨擘不可提供金融服務或發行數碼貨幣。兩院委員會在周二及周三對Libra與電子錢包Calibra的聽證會。自從該公司在6月披露有意明年發行Libra後，政界人士普遍表示關注，因此fb高層出席聽證會的辯解，可能對該公司及其他科技巨擘股價造成衝擊。

油價反覆，因美國墨西哥灣面對颶風吹襲，加上中東局勢持續緊張，抵消中國經濟增速創27年以來最低的影響。紐約原油期貨現時每桶報60.16美元，跌0.05美元或0.08%；倫敦布蘭特期油報66.71美元，升0.01美元或0.01%。