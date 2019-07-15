國際財經

日韓貿易糾紛持續，抵消美國盛傳最快在兩周後批出許可，允許美國公司重新向華為出售產品的消息，亞太區股市下滑。

南韓股市偏軟，韓國首爾綜合指數收報2082點，跌4點或0.2%。

日本限制向南韓出口半導體材料，韓方代表明確要求日本取消出口限制，又強烈指無法理解、信服或同意日本的主張。韓聯社報道，三星電子獲得日本緊急供應三種關鍵材料，避免生產線發生危機。

澳洲股市亦下跌，澳洲普通股指數收報6746點，跌42點或0.63%。

日本今日假期，金融市場休市。