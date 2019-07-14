國際財經

美國股市三大指數上周五收市時俱創下紀錄高位，主要是受惠於聯儲局高官們提出的偏「鴿」言論。展望本周美股焦點，藍籌第二季業績成為不容忽視的要素，而美國國會對Facebook(fb)發行數碼貨幣的聆訊，與及亞馬遜「會員日」銷售成績，也會是焦點之一。

首先，本周公布上季業績的藍籌，主要是銀行巨擘，也有其他藍籌，它們包括：周一有花旗與嘉信理財；周二有摩根大通、高盛、富國，也有非金融類的強生與聯合航空；周三有美國銀行與PNC金融，非金融類則有Netflix；周四有摩根士丹利、Ally金融、Capital One與SunTrust銀行，而非金融類的有微軟；周五有美國運通。

華爾街分析員預測平均值數據顯示，他們預期藍籌第二季平均每股經調整利潤將按年倒退1%，是三年來最差。高盛首席美股策略師David Kostin指出，經濟環境疲弱是拖累藍籌業績的主要因素。

不過，美銀美林分析員相信，根據首季藍籌業績期的經驗，巨擘最後公布的業績往往是優於市場預期的。首季業績期公布前，分析員預期平均每股盈利將倒退2%，但結果有3%增長。

Kostin其他的預測包括：藍籌第二季收入有正增長，只是邊際利潤率下滑；金融業與通訊業的每股盈利增長最佳，分別有4%與3%。

第二個焦點，是亞馬遜將公布7月15至16日的48小時「會員日」銷售表現。雖然該公司傳統上不會公布具體銷售數額，但分析員預期該公司將公布「會員日」銷售創紀錄新高，此舉可能對零售股有振奮作用。

第三個焦點，是美國參眾兩院委員會在周二及周三對fb擬發行數碼貨幣Libra與電子錢包Calibra的聽證會。自從該公司在六月披露有意明年發行Libra後，政界人士普遍表示關注，因此fb高層出席聽證會的辯解，可能對該公司及其他科技巨擘股價造成衝擊。

美國經濟數據方面，周一公布的是紐約州製造業指數(市場預期為2.0，前一月為負8.6)；周二有6月進口物品價格指數(市場預期為跌0.7%，前次為跌0.3%)、6月零售銷貨值(市場預期為升0.1%，前次為升0.5%)、6月工業產值(市場預期為升0.1%，前次為0.4%)、7月NAHB樓價指數(市場預期為64，前次為64)、6月商界庫存(市場預期為升0.4%，前次為0.5%)；周三有6月新屋動工(市場預期為126萬間，前次為126.9萬間)、6月新屋批則(市場預期為130萬間，前次為129.9萬間)，以及聯儲局公布褐皮書；周四有7月費城聯儲局商界信心指數(市場預期為5.0，前次為0.3)、上周首次申領失業救濟人數(市場預期為21.6萬，前次為20.9萬)、6月領先指數(市場預期為0.1%，前次為0.0%)；周五有7月密歇根大學消費者情緒指數初值(市場預期為98.6，前次為98.2)。