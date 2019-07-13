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今日 18:03 國際財經

日法傳設評估工作小組研Libra影響

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Facebook(fb)將發行加密貨幣Libra，引起各國監管機構關注。

路透報道，日本、法國皆已成立評估工作小組，稍後將在七國集團(G7)財長會議上提出初步報告。

報道引述消息人士指出，日本央行、財務省、金融廳共同組成的小組本周召開會議，尋求各部協調，以解決Libra對監管、貨幣政策、付款結算、稅收可能產生的影響。日本官員表示，希望各國監管機構都能加入工作小組。

報道指出，作為今年G7輪值主席國的法國，亦已成立類似的評估工作小組，將在下周財長會議上提出初步報告。

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