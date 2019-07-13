國際財經

富國銀行表示，預期美國聯邦政府可能在8月底、9月初面臨資金即將耗盡窘境，假若美國政府預算沒有在9月底到位，政府可能將於10月1日局部停運。

美國眾議院將於本月26日休會，參議院於下月2日結束工作開始休假，兩院在9月9日之前均不會返回，如果政府資金耗盡的日期早於預期，意味政策制定者迅速應對的困難加大。

富國銀行指出，倘若政府10月初局部關門，意味未來幾個月開支將大幅削減，又認為不確定性的財政前景也是推動聯儲局本月減息25個基點的一個因素。