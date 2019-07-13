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正在匈牙利訪問的國務委員兼外長王毅表示，中國願意與中東歐國家合作，共同維護多邊主義，應對共同挑戰，達致雙嬴局面。

他在布達佩斯與匈牙利外長西雅爾多舉行會談後表示，中國期望趁明年主持中國與中東歐領導人峰會的機會，加強及提升雙方關係，以及加入合作新內容。中國與中東歐國家已建立一個全方位，多層次及範圍廣濶的合作平台。

王毅指出，雙方合作配合發展需要，秉承平等、開放及務實原則，達致創新及雙嬴結果，達成快速及全面關係發展。開放中歐合作新渠道，有助歐洲整體及平衡發展，得到歐洲多國支持。