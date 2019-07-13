訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:55 中國財經 國際財經

王毅期望加強與中東歐國家合作

放大圖片

正在匈牙利訪問的國務委員兼外長王毅表示，中國願意與中東歐國家合作，共同維護多邊主義，應對共同挑戰，達致雙嬴局面。

他在布達佩斯與匈牙利外長西雅爾多舉行會談後表示，中國期望趁明年主持中國與中東歐領導人峰會的機會，加強及提升雙方關係，以及加入合作新內容。中國與中東歐國家已建立一個全方位，多層次及範圍廣濶的合作平台。

王毅指出，雙方合作配合發展需要，秉承平等、開放及務實原則，達致創新及雙嬴結果，達成快速及全面關係發展。開放中歐合作新渠道，有助歐洲整體及平衡發展，得到歐洲多國支持。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。