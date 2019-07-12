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今日 05:38 國際財經

中國雲端機械人開發商CloudMinds申在美上市

中國雲端機械人開發企業CloudMinds啟動在美國招股上市程序，尋求集資5億美元(39億港元)。

該公司周五向美國證券交易委員會提交的公告內指出，計劃申請擬發售的預托證券(ADR)掛牌買賣。

CloudMinds指出，集團主要業務是研發「雲端腦」(cloud brain)作為操作平台，通過互聯網同一時間指揮若干個機械人的「腦」運作。

該公司表示，去年有1.21億美元收入，錄得1.564億美元虧損；2017年度收入為1920萬美元，虧損4770萬美元。

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