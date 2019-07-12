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百威英博取消分拆百威亞太在港上市

全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)宣布，取消分拆亞太業務分支百威亞太(01876)在香港上市的計劃，原因是市場環境影響。根據原先安排，百威亞太以每股40元至47元招股，發售16.265億股，集資650.6億至764.46億元。

中國上半年出口近無增長 對美貿易雙降 順差1404億美元

中國上半年出口按年僅增長0.1%，進口跌4.3%，貿易順差為1811.6億美元。上半年中國對美國出口1994.03億美元，自美國進口589.23億美元，按年分別減少8.1%和29.9%，期內貿易順差1404.8億美元。

中美貿易爭拗引發關注 五角大廈評估美國稀土供求

路透報道，美國國防部要求國內稀土礦場東主提交發展計劃，以及國防產品製造業界提交稀土需求分析，以評估一旦中國在與美國貿易爭拗升級，達致限制稀土輸美的時候，如何確保美國有足夠的稀土供應。

特朗普批華補貼企業減衝擊

美國總統特朗普再批評中國令貨幣貶值，並補貼國內公司，以減輕美國對其加徵25%關稅的影響。他聲稱關稅對美國消費者幾乎沒有影響，但已令部分公司將搬遷到美國。

美股懶理通脹弱 第三日破頂

儘管通脹數據疲弱，以及中國宣布制裁向台灣出售軍備的美國企業，並沒有動搖大市升勢，美股三大指數周五齊齊刷新紀錄。道指周五再破頂，漲243點，高收27332點。同創新高的標指成功衝3000關，收報3013點，升0.46%。納指收報8244點的新高，升0.59%。

外圍焦點簡訊

￭中國雲端機械人開發企業CloudMinds啟動在美國招股上市程序，尋求集資5億美元(39億港元)。

￭新加坡經濟今年第二季大幅收縮，並錄得10年來最慢的按年增長，反映貿易緊張局勢正打擊商業信心和活動。

￭美國福特汽車與德國福士汽車 將共同投放數以十億美元拓展自駕技術與電動車的計劃。

￭美國財長努欽周五促請國會議員在8月休會前，通過提高國債上限的法案。

￭《華爾街日報》報道，Facebook(fb) 就違反私隱調查，與美國聯邦貿易委員會(FTC)達成和解協議，同意繳付50億美元(390億港元)，結束有關調查。

本地焦點簡訊

￭知情人士稱，前政務司司長唐英年的家族、中信集團子公司、無錫市交通產業集團合組的財團，擬投資港航，至少注入20億元人民幣，並承擔港航部分債務。

￭消息稱，因考慮港股市場不景氣，阿里巴巴集團下調港股上市集資額度至100億美元(約780億港元)。阿里巴巴不評論市場傳聞。

￭金斯瑞生物(01548)截至今年6月底止，半年虧損約2940萬至4420萬美元，去年同期盈利1551.9萬美元。

￭幸福控股(00260)公布，出售Crystal Concept全部已發行股本，代價3584萬元人民幣(約4085.8萬港元)。

￭香港教育國際(01082)預期截至今年6月底止，全年淨虧損不少於7000萬元，去年同期淨虧損820萬元。