國際財經

上周五(7月5 日)公布的美國6月非農就業新增職位22.4萬，遠超市場預期16萬，令市場對於美國7月減息0.5厘的預期大減。相反，加拿大6月就業人數減少了2200人，遜於預期增加9900人。另外，加拿大6月採購經理人指數(PMI)亦低於預期。美元/加元一度反彈80點至日內高位1.3131，但80點的升幅在數小時之間已被蒸發，上周收市美元/加元仍然下跌近20點，連續第三周下跌。

本周美元/加元曾多次反彈，企圖突破1.3130-1.3140區域阻力，可惜均告失敗。事實上，加拿大央行於周三(7月10日)宣布維持1.75%央行基準利率不變，但其聲明預料今年總體通脹將會下降，並調低通漲預期至1.6%。當時美元/加元一度反彈近60點，創下本周新高1.3140。

不過，美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在當晚稍前時間於國會就半年度貨幣政策發表的證詞釋出減息訊號，指聯儲局將採取「適當」行動，以維持美國經濟增長。美元/加元急插近50點，即使之後受加拿大央行聲明影響加元有走弱趨勢，但美元更為弱勢，導致美元/加元跌勢未止。直至今日(7月12日)，美元/加元已跌至最低1.3018，創2018年10月以來的八個月新低。

技術分析方面，美元/加元已於6月初跌穿日線圖的上升楔形底部，並於7月初至楔形底部1.3050水平(從2017年9月低位1.2060至2018年12月高位1.3661的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)附近。雖然美元/加元曾數次上探1.3140水平，但仍未能有所突破，在上探失敗後便繼續沿着下降通道，並已跌穿1.3030-1.3050阻力區。若短期內美元/加元未能企穩1.3000關口，後市或會進一步下探1.2960，甚至是1.2850。相反，若滙價能重拾1.3030水平的話，後市或會再度上探1.3140阻力。

交易策略方面，我們根據6月25日策略於1.3050建立的美元/加元買盤已於1.3090提前平倉，獲利40點。短期內待美元/加元回升至1.3180-1.3200區域沽出，下望1.3050，升穿1.3240止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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