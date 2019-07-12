國際財經

美國總統特朗普再向中國施壓，以及法國通過向科技巨企徵收數碼稅，抵消聯儲局主席鮑威爾再傳達準備減息的訊號，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報7529點，升19點或0.26%；德國DAX指數報12331點，跌2點或0.02%；法國CAC 40指數報5584點，升32點或0.59%；意大利富時MIB指數報22223點，升53點或0.24%。

道指期貨暫報27164點，升87點。

在中美重啟貿易談判之際，美國總統特朗普指出，中方沒有兌現向美國農民購買農產品的承諾，令美方失望。外界擔心可能影響兩國貿易談判氣氛，市場密切關注雙方貿易糾紛會否升溫。

法國國會參議院通過向大型科技企業開徵數碼稅的法案，沒有理會總統特朗普下令，將會根據《1974年貿易法》「301條款」，啟動對法國數碼稅的調查。

鮑威爾在參議院作證時重申，貿易緊張局勢和通脹疲弱令經濟下行風險增加，需要採取適當行動維持經濟增長，並稱通脹與失業率之間的傳統關係已經消失，意味着工資上升未必會推高通脹。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報60.39美元，升0.18美元或0.3%；倫敦布蘭特期油報66.88美元，升0.36美元或0.54%。