國際財經 即巿股評

上周美國非農遠超預期，白鴿局主席鮑威爾即淆底，响國會聽證會大放鴿風外，作為一個律師，更無經濟學博士學位，突然「律政強人」上身，更語出驚人講經濟學理論「菲利普斯曲線」(Phillips Curve)失效，連全球最大的央行揸Fit人都亂來，世上咩事都可發生。

美股矮仔上樓梯

白鴿鮑聽證會面對議員的同時，利率期貨即有反應，原先「壽終正寢」減息半厘的憧憬亦可疆屍翻生，三大指數創新高，標普更升至本欄之前預計的三千點目標，美股矮仔上樓梯格局未變。

雖然隔晚美國核心通脹升幅驚人，按年升2.1%，超過聯儲局過往訂下的目標，但搬龍門是常識吧，聯儲局現已改睇核心個人消費開支(Core PCE)，而5月核心PCE只是年增1.5%，PMI由去年60.8，跌到最新公布的51.7，造就空間比聯儲局郁手做嘢。

再者，鮑威爾老闆美國總統特朗普，民調仍然落後比民主黨主要參選人，前副總統拜登(Joe Biden)，據美媒體報道，驚青的侵侵擔心強美元影響連任，上周竟然與兩名聯儲局理事提名人Judy Shelton和Christopher Waller，討論點樣可以「人為」砌底美元，顯然特朗普面皮成呎厚之如，干預聯儲局又算甚麼，加上鮑威爾菲利普斯曲線言論，月底突然劈息半厘亦唔奇。

Salesforce突破在即

老實講，美股創屢創新高，反而企業盈利不斷下調，估值離地又如何，皆因無恥的央行狂印護盤，令股市債市嚴重扭曲，幾時爆就真喺木宰羊，投資者只能焗賭。

本欄推介有股神旗艦巴郡及阿里同系公司螞蟻金服持股的巴西版支付寶StoneCo(上市編號STNE)更醒神，股價累飆三日之如，累漲更達19.4%，揸住就唔應該放住，目標仍睇39美元，但現價位追入就無畏，因拋離十天線(現處30.04美元)達16%，可待回調時吸納。

另外，可留意吓隻橫行已久的Salesforce(CRM)，早前集團掟53億美元(1193.4億港元)收購數據分析平台Tableau，不單是以溢價四成二提出併購，更以印公仔紙支付，即喺連Tableau股東都睇好Salesforce前景。

筆者去年9月已提出可吼Salesforce，近期走勢甚有突破味道，加上另一隻雲端股Workday(WDAY)剛破頂，未買而家值得Salesforce吸納，一旦突破歷史高位167.56美元便可海闊天空，暫睇兩百美元，跌穿140美元就止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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