國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾再次傳達聯儲局準備減息的訊號，全球股市繼續熱炒減息憧憬，但美國總統特朗普批評中國食言，加上法國向科技巨企徵收數碼稅的糾紛，多項因素相互衝擊下，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報7523點，升13點或0.19%；德國DAX指數報12329點，跌2點或0.02%；法國CAC 40指數報5561點，升9點或0.17%；意大利富時MIB指數報22217點，升48點或0.22%。

道指期貨暫報27144點，升67點。

聯儲局主席鮑威爾再到美國國會聽證會的發言，進一步讓市場相信當局很可能在本月減息。他重申貿易緊張局勢和通脹疲弱令經濟下行風險增加，需要採取適當行動維持經濟增長，並表示通脹與失業率之間的傳統關係已經消失，意味工資上升未必會推高通脹。

聯儲局6月份議息會議紀錄亦顯示，官員同意自5月會議後，經濟前景下行風險大增，特別是貿易談判和國外經濟增長放緩，如果情況持續並影響美國經濟前景，短期內有必要推出更多寬鬆措施。不過，有數名官員認為應該進一步觀察，再作決定。

在中美重啟貿易談判之際，美國總統特朗普指出，中方沒有兌現向美國農民購買農產品的承諾，令美方失望。外界擔心可能影響兩國貿易談判氣氛，市場密切關注雙方貿易糾紛會否升溫。

另外，法國國會參議院通過向大型科技企業開徵數碼稅的法案，沒有理會特朗普下令，將會根據「301條款」啟動對法國數碼稅的調查。德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)則預料，歐盟和美國有五成機會達成貿易協議，避開美方向歐洲汽車加徵關稅，又相信如果歐美互相尊重對方意願，未來數周或最遲年底前便能夠解決貿易分歧。

墨西哥灣石油產量由於風暴逼近而減少逾半，加上中東緊張局勢持續，推動油價上升。紐約原油期貨現時每桶報美60.59元，升0.39美元或0.65%；倫敦布蘭特期油報66.97美元，升0.45美元或0.68%。