國際財經

谷歌(Google)承認，某些合作夥伴向一個比利時新聞網站洩露了逾千份客戶與Google Assistant的對話錄音。

比利時新聞網站VRT表示，一家谷歌承包商向其提供了本應屬保密的對話樣本。該網站其後利用樣本找出其中一些人的身份。據悉，VRT能夠在對話中聽到客戶位址，以及與醫療相關等對話訊息。

谷歌搜索產品經理David Monsee坦承，有語言審查員洩露了音訊，違反公司數據安全政策。谷歌正就此事展開調查並將採取行動，同時正對保障措施進行全面審查，以防止類似的不當行為再次發生。