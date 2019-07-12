訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:39 國際財經

谷歌承認逾千保密對話錄音遭洩漏

放大圖片

谷歌(Google)承認，某些合作夥伴向一個比利時新聞網站洩露了逾千份客戶與Google Assistant的對話錄音。

比利時新聞網站VRT表示，一家谷歌承包商向其提供了本應屬保密的對話樣本。該網站其後利用樣本找出其中一些人的身份。據悉，VRT能夠在對話中聽到客戶位址，以及與醫療相關等對話訊息。

谷歌搜索產品經理David Monsee坦承，有語言審查員洩露了音訊，違反公司數據安全政策。谷歌正就此事展開調查並將採取行動，同時正對保障措施進行全面審查，以防止類似的不當行為再次發生。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。