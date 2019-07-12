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今日 08:22 國際財經

IMF:歐羅區經濟或長期低迷

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國際貨幣基金組織(IMF)發表經濟報告，警告歐羅區經濟可能長期疲弱，敦促歐洲央行準備放寬貨幣政策。

報告預計，歐羅區2019年經濟增長由去年近2%，明顯放慢至1.3%，警告即使沒有重大衝擊，亦可能面對長期低經濟增長和低通脹。全球貿易緊張、英國「硬脫歐」和部分國家公共債務高企等危機均未解決，而歐央行在保障歐羅區經濟擴張方面的政策空間有限，如果出現嚴重衰退，各國政府必須準備好介入。

該組織認為，歐央行亦可能需要進一步放寬貨幣政策，包括減息或重啟量化寬鬆，但擔心再減息空間有限。

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