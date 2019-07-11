國際財經

美國聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)表示，有跡象支持聯儲局減息，以免通脹疲弱與貿易環境不明朗的下行風險升溫。

布雷納德在一份預先發表的講稿指出，雖然經濟前景由於消費開支增長而堅穩，但商界開支疲弱及情緒低迷，同時讓通脹長期低於2%指標，可能讓聯儲局日後為了應對更大經濟問題時減息出現困難。有見及此，她認為貨幣政策走向應是向下，但具體決定端視經濟數據而定。

出席同一場合的費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)則未有對減息作出明確的支持。