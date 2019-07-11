國際財經

全球股市周四繼續熱炒聯儲局減息憧憬，道指首度衝破27000點，亞馬遜市值10個月來再度突破1萬億美元，雖然美國總統特朗普在美股開市後於Twitter發文，抱怨中國沒有購買美國農產品「令人失望」，一度導致大市走勢逆轉，惟美股升幅短暫收窄後發力再衝。歐股則全線向下，美元也回軟。

以整數點計算，道指以全日最高位27088點收市，上揚227點或0.85%；標指曾創新高，盤中觸及3002點，升0.31%，最終反覆高收0.23%；納指差2點未能破頂，收市反覆回軟跌0.08%。亞馬遜最多抽高0.9%，收市倒跌0.81%，市值回落到1萬億美元以下。歐股先升後回，英法德三大股市跌0.28%至0.33%。

鮑威爾重申經濟下行風險

聯儲局主席鮑威爾周四到參議院作證，重申貿易緊張局勢和通脹疲弱令經濟下行風險增加，需要採取適當行動維持經濟增長，並表示通脹與失業率之間的傳統關係已經消失，意味工資上升未必會推高通脹。此外，聯儲局周三公布的6月份議息會議紀錄顯示，官員同意自5月會議後，經濟前景下行風險大增，特別是貿易談判和國外經濟增長放緩，如果情況持續並影響美國經濟前景，短期內有必要推出更多寬鬆措施。不過，有數名官員認為應該進一步觀察，再作決定。

鮑威爾周三在眾議院聽證會上反對美國重拾於1971年放棄的金本位制（Gold Standard），稱屆時聯儲局只會維持金價穩定，無法兼顧就業和物價穩定。他又說，從歷史可見，金價會對就業或物價發出不利訊號，因此其他國家已不再採用金本位。美滙指數曾跌至一周低位，尾段跌0.04%，報97.07。紐約期金回吐，收市跌0.4%，報每盎斯1406.7美元。彭博引述知情人士報道，特朗普曾經要求助手找出削弱美元滙價的方法，以便在明年總統大選前刺激經濟增長，提高連任勝算。

面對伊朗局勢緊張及墨西哥灣風暴逼近，油價曾飆至6周新高，但其後回落；紐約期油收市跌0.4%，報每桶60.2美元；布蘭特期油跌0.7%，收報66.52美元。

6月美國消費物價指數（CPI）按月增0.1%，市場原預期沒有變動，按年計則升1.6%。不計食物和能源的核心CPI按月漲0.3%，是近一年半以來最大漲幅，按年計則從2%升至2.1%，市場對聯儲局月底減息的預期未受影響。首次申領失業救濟人數上周減少1.3萬，報20.9萬人，是3個月來最低，也低於市場預期的22.3萬人。