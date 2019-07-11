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今日 03:26 國際財經

華府取消向保險商爭取減藥價 料轉向藥廠施壓

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美國總統特朗普政府周四宣布，撤回一項旨在大幅降低處方藥物售價的政策方案。白宮這個做法將使醫療保險公司受惠，預料華府未來將把矛頭轉為向藥廠施壓。

白宮撤回的政策方案原本要求醫療保險公司，必須將其從藥廠獲得的、涉及數十億美元計的藥物回贈，用於參與醫療保健計劃的病人身上。

特朗普政府一直提倡在2020年11月總統大選之前，為消費者尋求降低藥品售價，以爭取病人投票支持共和黨。不過，這項計劃看來已經落空。外界相信，特朗普可能轉為打藥廠的主意，未來預料會直接拿藥廠開刀，要求他們降低藥物售價。

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