國際財經

路透報道，美國最大流動通訊商Verizon洽售雅虎財經。

消息人士指出，Verizon有意重整包括雅虎搜尋引擎在內的互聯網資產，但從未正式標售雅虎財經，只是暗地放出風聲，結果有財團提出收購建議，但Verizon未有強烈反應，近期更停止尋覓買家的行動，暫未知有關原因。

Verizon在2015年以92億美元收購雅虎搜尋引擎後，把有關業務與集團持有包括美國在線(AOL)的互聯網資產結合，定名為Oath，最近再易名為Verizon傳媒。

Verizon傳媒發言人回應稱，不會就市場傳聞置評。