訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 01:31 國際財經

Verizon據報洽售雅虎財經

放大圖片

路透報道，美國最大流動通訊商Verizon洽售雅虎財經。

消息人士指出，Verizon有意重整包括雅虎搜尋引擎在內的互聯網資產，但從未正式標售雅虎財經，只是暗地放出風聲，結果有財團提出收購建議，但Verizon未有強烈反應，近期更停止尋覓買家的行動，暫未知有關原因。

Verizon在2015年以92億美元收購雅虎搜尋引擎後，把有關業務與集團持有包括美國在線(AOL)的互聯網資產結合，定名為Oath，最近再易名為Verizon傳媒。

Verizon傳媒發言人回應稱，不會就市場傳聞置評。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。