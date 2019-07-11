國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)周四再向國會作證，表示美國經濟所遭遇的嚴重信心衝擊(confidence shock)，目前僅挽回部分信心失地，局方樂於見到較低的利率水平，加上他周三向國會發表的證詞，都強化了市場對於聯儲局本月底減息的預期。美股周四延續升勢，道指高開89點後輾轉向上，中段擴大升幅至超過200點，突破27000點關口，並創下歷史新高。

截至本港時間晚上約11時52分，道指報27063點，升203點或0.76%，已緊貼全日暫時最高位；標普500指數亦站上3000點關口，目前升8點或0.27%，報3001點；納指報8220點，升17點或0.22%。

道指突破27000點關

個別股份方面，金融股高盛現時抽升1.88%，摩根大通、VISA和美國運通的升幅都少於1%。波音反彈1.81%。科技股升幅不大，普遍局限在1%以內，微軟攀升0.91%，英特爾漲0.87%。藥業股則拖累大市，默克和輝瑞目前都下滑超過3%，暫時為表現最差的兩隻道指成分股。

鮑威爾周四在國會參議院銀行業委員會發表證詞，稱在十分廣泛的層面都能看到嚴重的負面信心情況，關注重點是全球製造業前景疲弱。但他重申說，目前美國經濟仍處於「一個非常良好的狀態」(a very good place)。分析認為，鮑老有意為市場預期本月底聯儲局篤定減息的憧憬降溫，對其傳遞的訊息進行微調。

自6月貨幣政策會議以來，有關貿易緊張關係及全球經濟前景方面的不確定性因素，一直都在為聯儲局帶來壓力。市場認為，鮑威爾的證詞確認了央行將在本月底減息的市場預期，同時預測未來會進一步減息，而投資者已將本月減息的可能性定為100%。

另外，市場仍關注國際貿易局勢的進展，美歐關係方面，美國總統特朗普政府已啟動針對法國向谷歌(Google)母公司Alphabet、亞馬遜及Facebook等科技巨頭徵稅的計劃進行調查。外電引述兩位知情人士透露，白宮計劃就法國對數字服務公司的徵稅計劃發布調查令，這可能會導致美國實施新的稅收或其他貿易限制。

至於美國和中國上月同意重啟貿易談判，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中美貿易談判正在進行，美國預計中國將很快開始購買美國農作物和農產品。

經濟數據方面，美國6月季調後CPI按月增長0.1%，與前值持平，符合預期；美國6月核心CPI月率增長0.3%，創一年半以來最大增幅，預期值為0.2%，前值為0.1%。