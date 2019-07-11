國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)周四在國會參議院銀行業委員會發表證詞，表示美國經濟自5月以來遭遇嚴重的信心衝擊(confidence shock)，隨着聯儲局的政策介入，目前已挽回部分信心失地。

樂見利率水平降低

鮑威爾稱，多個商業調查顯示，在十分廣泛的層面都能看到嚴重的負面信心情況，由於聯儲局的政策介入，部分信心問題已得到挽回，局方樂意見到較低的利率水平。

鮑威爾形容，目前美國經濟處於「一個非常良好的狀態」(a very good place)。他解釋稱，聯儲局的貨幣政策行動正嘗試推動經濟維持擴張勢頭，認為經濟盡可能地長期持續擴張是十分重要的事情。直至今年6月底，美國這一輪經濟增長周期已邁入破紀錄的第11個年頭。

關注全球製造業前景疲弱

鮑威爾補充說，他對經濟的主要關注重點是全球製造業前景疲弱，這從多國政府對製造業前景所表達的憂慮也能窺見一斑。

鮑威爾早於周三在國會眾議院金融服務委員會發表了證詞，稱貿易不確定性和對全球經濟的擔憂似乎繼續拖累美國經濟前景，疲弱的通脹有可能比聯儲局目前預期的更加持久，聯儲局將采取「適當」行動，以維持美國經濟增長。

金融市場已預期，聯儲局本月底的議息會議百分百會減息，鮑威爾周四的表態似乎有為市場預期降溫的意味，而他周三的言論則令市場相信，局方篤定本月底將會減息。