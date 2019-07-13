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美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時語調繼續偏鴿，美股三大指數隨即同步創新高，標普500指數首度突破3000點，刺激恒生指數昨天上漲0.81%。當各行業股份普遍造好之際，EJFQ系統內的汽車板塊卻顯著下挫，除了近因德昌電機(00179)發盈警拖累外，也有遠因，就是內地車市放緩。

汽車股跑輸大市已有一段時間，恒指年初迄今上升逾一成，汽車板塊同期下滑3.5%，排名「尾二」。車股頹勢更可追溯至2018年，去年該板塊累積跌幅達43.5%，是25個行業之中的第二差，相信與內地車市景氣回落有關。2018年汽車總銷量約2808萬輛，按年減少2.8%，近20年以來首次倒退。

受中美貿易戰升級影響，內地經濟增長陰霾密布，市民消費變得「手緊」，尤其對於奢侈品的汽車支出更趨審慎，導致汽車銷售一蹶不振。中國汽車工業協會數據顯示，上月汽車銷量205.6萬輛，按年下降9.6%，並已連跌12個月；2019年首6個月累售1232萬輛，比去年同期減少12.4%。

上月內地汽車銷量按月增加7.5%，表面上似有回暖跡象，其實是受到汽車排放標準快將升級至「國六」(《輕型汽車污染物排放限制及測量方法(中國第六階段)》)，以及經銷商促銷清貨等因素帶動。

「國六」新標準原定2020年7月實施，去年底卻突然宣布提前至今年7月執行，各經銷商因此於6月份加大對「國五」汽車的去庫存力度，即使利潤大減也在所不惜，不少用家則抱着「抄底」心態買車，才令當月銷量短暫回升。

事實上，汽車行業上半年營運未如理想，其中「龍頭」吉利(00175)本周已發盈警，由於內地汽車整體銷量下跌超出預期和主動減少經銷商總庫存，對銷量及利潤率產生負面影響，估計公司中期淨利按年下降約40%。其他汽車生產商業績預料亦將倒退，瑞信估計，長汽(02333)半年純利會勁削68%至73%，花旗預測廣汽(02238)少賺28%。

汽車行業調查機構LMC Automotive因應中國消費信心轉弱、實行「國六」廢氣排放新標準，以及用家憧憬政府推出鼓勵買車措施延遲入市等因素，看淡2019年至2025年的汽車行業。

附【圖】所見，內地汽車銷量今年預測減至2630萬輛，較原本預期與去年相若的2770萬輛，減幅5%左右；又估計需求將連續兩年下跌，直到2021年前都不會超越2017年所創出的紀錄2860萬輛。

總括而言，中國汽車行業整體基本面暫沒有實質好轉的徵兆，6月銷售反彈只是透支未來需求；7月、8月踏入傳統淡季，加上新能源汽車補貼進一步下降，預計第三季汽車市場面臨較大壓力，板塊表現勢持續低迷，即使個別車股累積跌幅不細，目前仍未是撈底時機。

信報投資研究部

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