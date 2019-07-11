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今日 18:52 國際財經

【看圖測市】鮑威爾鴿派證詞重創美元 倫敦金重返1420水平

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由於上周五(7月5 日)公布的美國6月非農就業新增職位22.4萬，遠超市場預期16萬，而上半年就業平均增速為17.2萬，這暗示5月份就業增長大幅縮水或許只是個意外，美國的勞工市場總體仍保持強勁，令市場對於美國7月減息0.5厘的預期大減，倫敦金因而短線急插至當日低位1386.60美元水平，最終全周下跌0.76%，終止六周連升趨勢。

然而，本周聯儲局再度釋出減息信號，使倫敦金走勢再添變數。昨日(7月10日)美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在國會就半年度貨幣政策發表的證詞指出，貿易不確定性和對全球經濟的擔憂似乎繼續拖累美國經濟前景，疲弱的通脹有可能比聯儲局目前預期的更加持久，聯儲局將采取「適當」行動，以維持美國經濟增長。此番言論表明了其對經濟前景的憂慮，美匯指數大跌0.4%，而倫敦金亦重新受到追棒，在不到半天的時間內，倫敦金已升回至上周五(7月5日)的1420美元水平，並一度升至最高1427.03美元。

技術分析方面，倫敦金雖然一度跌穿上升通道底部支持，但跌至1385至1386區域有不俗支持，而且近期調整仍未跌穿1380美元支持(從1319.7美元至1439.1美元的上升浪的50%調整水平)，因此金價在短期內仍有機會向上挑戰1340美元附近水平。但若金價在未來一周未能成功突破1340美元水平並再度回落，甚至跌穿1380美元水平，投資者則需小心金價有可能短暫見頂，金價或會大幅回落至1345至1350美元水平。

交易策略方面，我們根據7月4日策略於1388美元建立的倫敦金買盤已於1420美元平倉，獲利32美元。短期內待倫敦金跌至1392-1395美元區域後買入，上望1420美元，跌穿1387美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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