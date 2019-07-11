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今日 18:39 國際財經

關注中美貿易前景 歐股中段個別走

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市場憧憬美國本月減息預期升溫，惟仍關注中美貿易前景，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7533點，升3點或0.04%；德國DAX指數報12368點，跌5點或0.04%；法國CAC 40指數報5574點，漲7點或0.13%；意大利富時MIB指數報22193點，升148點或0.67%。

道指期貨暫報26925點，升65點。

中美重啟貿易談判工作，中國商務部表示，中美經貿高級別磋商牽頭人昨日通話，雙方經貿團隊正在認真落實兩國元首的重要共識。對於華為等中國企業受到美國限制的問題，希望美方盡早取消對中國企業的打壓和制裁措施，推動中美經貿關係健康穩定發展。

另外，《華爾街日報》報道稱，美國財長努欽敦促當地公司，申請豁免遵守對中國通訊設備商華為的出口管制，並可能向美國商務部施壓，以展示善意，加快中美貿易談判進程。

美國聯儲局主席鮑威爾昨日指出，美國經濟仍然受到低迷製造業活動、疲弱通脹及貿易戰發酵的威脅，將準備採取適當行動。他今日稍後將會繼續在參議院金融服務委員會作證。

數據方面，德國6月消費物價指數(CPI)終值按月上升0.3%，按年上升1.6%，兩者均符合預期。法國6月消費物價調和指數(HICP)終值按月上漲0.3%，按年上漲1.4%，與初值一致。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報60.73美元，升0.3美元或0.5%；倫敦布蘭特期油報67.37美元，漲0.36美元或0.54%。

 

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