國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾放鴿，投資者幾乎可以肯定美國本月將會減息，惟市場仍關注中美貿易前景，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時51分，英國富時100指數報7554點，升24點或0.32%；德國DAX指數報12408點，升35點或0.28%；法國CAC 40指數報5590點，漲23點或0.42%；意大利富時MIB指數報22194點，升149點或0.68%。

道指期貨暫報26902點，升42點。

美國聯儲局主席鮑威爾證實美國經濟仍然受到低迷製造業活動、疲弱通脹及貿易戰發酵的威脅，將準備採取適當行動。他稍後將會繼續在參議院金融服務委員會作證。

中美重啟貿易談判工作，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱，兩國貿易談判代表周二進行建設性的通話，正在討論舉行一次面對面的會議。

中國商務部今日表示，中美經貿高級別磋商牽頭人昨日通話，雙方經貿團隊正在認真落實兩國元首的重要共識。對於華為等中國企業受到美國限制的問題，希望美方盡早取消對中國企業的打壓和制裁措施，推動中美經貿關係健康穩定發展。

數據方面，德國6月消費物價指數(CPI)終值按月上升0.3%，按年上升1.6%，兩者均符合預期。法國6月消費物價調和指數(HICP)終值按月上漲0.3%，按年上漲1.4%，與初值一致。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報60.72美元，升0.29美元或0.48%；倫敦布蘭特期油報67.29美元，漲0.28美元或0.42%。