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今日 12:08 國際財經

美調查德銀有否涉一馬弊案違法行為

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正進行大規模重組及裁員的德意志銀行，將面臨另一挑戰。《華爾街日報》引述消息報道，美國司法部正在調查德銀於服務馬來西亞主權基金「一馬發展」(1MDB)的過程中，是否違反外國腐敗法或反洗錢法，包括該行2014年幫助該基金籌集12億美元資金的舉動。

報道指出，對德銀的調查一定程度上得到高盛集團前高管Tim Leissner的協助。他正配合有關部門的調查。檢方一直在調查高盛的類似問題。去年，他承認控罪及參與從1MDB非法挪用數十億美元資金。

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