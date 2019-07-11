國際財經

路透引述英國廉航Ryanair行政總裁Michael O’Leary稱，波音向他表示，預期737 MAX型號飛機可於9月底復飛。

O’Leary補充說，暫時而言，根本沒有人可準確估計737 MAX復飛時間，他個人揣測可能要到今年底才能復飛。

O’Leary指出，如果737 MAX無法在11月前復飛，Ryanair便無法在冬天前接收到期交付的737 MAX，屆時需要下調2020年夏天載客量增長預測。根據訂購時間表，Ryanair原先可接收50架737 MAX機。