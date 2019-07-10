國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾周三向國會作證，表示貿易緊張局勢和全球經濟疲軟，令美國經濟繼續面對下行風險，局方已準備好「採取適當行動」維持長達十年的經濟擴張期。鮑威爾語調明顯偏鴿，增強市場的減息預期，刺激美股三大指數齊破頂，標指首次突破3000點，納指創下收市新高。

減半厘預期驟增 標指首破3000

標指即市曾高見3002點，收市升幅略為收窄至2993點，上揚0.45%，能源和科技板塊領漲。納指創收市新高，報8202點，上漲0.75%，盤中破頂高見8228點；道指最多升近200點，至26983點，收市漲76點或0.29%，報26860點。亞馬遜上揚1.46%，股價突破2000美元。歐股回落，法股和英股微跌0.08%，德股則挫0.51%。

鮑威爾到國會眾議院金融服務委員會，出席半年一次的貨幣政策聽證會，他在預先撰寫的證詞中承認，自6月份議息會議後，「逆流」(Crosscurrents)再度浮現，造成更大的不確定性，並在過去幾個月持續增強；通脹壓力也依然低迷，疲弱情況可能比預期維持更久。鮑威爾也再度重申聯儲局的獨立性，強調即使美國總統特朗普要求，他也不會辭去主席職務。

經濟逆流再現添下行風險

另一方面，聯儲局公布上月議息會議紀錄，顯示多名委員贊同在經濟不明朗持續情況下，當局應該減息。利率期貨則顯示，市場認為7月有77.5%機會減息0.25厘，而減息0.5厘的機會率，則從周二的3.3%大幅增至22.5%。

美滙指數跌0.38%，報97.12。美元兌日圓挫0.35%，報108.47日圓；兌歐羅跌0.4%，報1.1253美元。紐約期金收報1412.5美元，漲0.9%。10年期美債孳息一個月來首次升穿2.1厘，尾段回落到2.064厘。

美國原油庫存減少，加上墨西哥灣醞釀風暴，刺激油價抽高逾4%，紐約期油收市每桶報60.43美元，布蘭特期油收報67.01美元。