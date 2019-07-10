國際財經

美國原油庫存連跌四周，以及墨西哥灣石油產區受到風暴威脅而停產等因素，刺激外圍油價急升，紐約油價創下七周高位。

紐約8月期油收市升2.6美元或4.5%，每桶報60.43美元，是5月22日以來最高。倫敦布蘭特9月期油收市升2.85美元或4.4%，每桶報67.01美元。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存減少949.9萬桶，市場預期為減少308.1萬桶。期內，汽油庫存減少145.5萬桶，預期為減少130.1萬桶；蒸餾油庫存增加372.9萬桶，預期為增加73.9萬桶。原油每日進口量減少34.1萬桶；煉油廠產能利用率上升0.5個百分點。有關消息刺激油價早段扳升。

其後傳出，美國墨西哥灣北部受到風暴威脅，多間石油公司疏散區內離岸鑽油平台上的工作人員，當地三分之一的石油生產暫時停頓，成為油價進一步上揚的動力。

Tyche Capital Advisors管理成員Tariq Zahir表示，庫存數據令人驚奇的地方，是原油取用量增加的步伐較預期快，而紐約油價在60美元被視為阻力區，但在包括墨西哥灣受風暴吹襲等多項利好因素下，油價有望突破該水平。

路透此前報道，伊拉克石油部長Thamer Ghadhban指出，石油出口國組織認為布蘭特油價在70美元可被接受，油組希望油價達到該水平。

另外，聯儲局主席鮑威爾在國會發言，被市場人士視為確認7月減息，美元滙價下滑，對油價也有支持作用。