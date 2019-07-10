國際財經 即巿股評

上周三(7月3日)澳洲公布的5月貿易帳大超預期，其貿易順差達到57.5億澳元，再創紀錄高位。除此之外，澳洲最重要的商品鐵礦石，亦在月內不斷破頂，大連鐵礦石期貨於上周三(7月3日)已升至2014年1月以來的逾五年半新高911.50人民幣。澳元/美元受出口大增帶動，一度升至最高0.7042，創5月7日以來的一個月新高。

然而，澳洲除了出口外，其他經濟領域未有轉好的跡象。此外，美國在上周五(7月5日)公布的6月非農就業新增職位22.4萬，遠超市場預期16萬。美國經濟數據表現良好，令市場對於美國7月減息0.5厘的預期大減，扭轉了澳元/美元的升勢。澳元/美元在當日已短線跳水逾50點至0.6950水平。直至今日(7日10日)澳元/美元已連跌四日，並急插至0.6910。

技術分析方面，澳元/美元自7月4日觸及一個月高位0.7042後連跌四日，形成一條小型的下降通道。目前滙價已下跌至大型下降通道的頂部支持0.6900水平，若在短期內滙價未能下破0.6900關口，澳元/美元很可能會由跌轉升，並重新上探0.7020甚至是0.7100水平。

值得留意的是，今晚(7月10日)及周四(7月11日)聯儲局主席鮑威爾將會在國會就半年度貨幣政策作證詞陳述，如果其發言有任何出乎市埸預期的內容，有機會左右澳元/美元的走勢。

交易策略方面，我們根據7月2日策略已於0.6930買入澳元/美元（上望0.7080，跌穿0.6895止損）。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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