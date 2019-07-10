國際財經

中美經貿代表再次通電話，市場憧憬兩國貿易爭拗有望打破僵局，惟市場靜候聯儲局主席鮑威爾今明兩日到國會作證，希望從中推測利率前景走向，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時23分，英國富時100指數報7518點，跌17點或0.23%；德國DAX指數報12375點，跌61點或0.49%；法國CAC 40指數報5565點，跌6點或0.12%；意大利富時MIB指數報22033點，升147點或0.67%。

道指期貨暫報26710點，跌69點。

鮑威爾今明兩日將到眾議院和參議院作證，講述對美國經濟與貨幣政策的看法。此外，聯儲局在本港時間周四凌晨2時亦會公布6月議息紀錄，投資者期待從中窺探出更多利率走向的線索。

中美貿易緊張關係或降溫，中國商務部表示，周二晚中國國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財政部長努欽(Steven Mnuchin)通話，就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見。

歐盟執委會在季度經濟預測報告中，確認歐羅區今年經濟增速從2018年的1.9%放緩至1.2%。同時，下調明年增長預測至1.4%，5月時預期為1.5%，稱美國貿易政策的不確定性，對歐羅區構成重大風險。

數據方面，英國5月國內生產總值(GDP)按月增長0.3%，符合預期；按年增長1.5%，高於預期增長1.3%。英國5月全球商品貿易逆差為115.24億英鎊，為去年9月以來新低，預期為逆差125.5億英鎊。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報59.07美元，漲1.24美元或2.14%；倫敦布蘭特期油報65.43美元，漲1.27美元或1.98%。

美國能源資訊局(EIA)稍後將公布上周原油庫存數據，市場預期原油庫存減少120萬桶；汽油與精煉油庫存，分別預期減少40萬桶與上升150萬桶。