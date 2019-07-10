訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:23 國際財經

歐股中段個別走 鮑威爾國會作證惹關注

放大圖片

中美經貿代表再次通電話，市場憧憬兩國貿易爭拗有望打破僵局，惟市場靜候聯儲局主席鮑威爾今明兩日到國會作證，希望從中推測利率前景走向，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時23分，英國富時100指數報7518點，跌17點或0.23%；德國DAX指數報12375點，跌61點或0.49%；法國CAC 40指數報5565點，跌6點或0.12%；意大利富時MIB指數報22033點，升147點或0.67%。

道指期貨暫報26710點，跌69點。

鮑威爾今明兩日將到眾議院和參議院作證，講述對美國經濟與貨幣政策的看法。此外，聯儲局在本港時間周四凌晨2時亦會公布6月議息紀錄，投資者期待從中窺探出更多利率走向的線索。

中美貿易緊張關係或降溫，中國商務部表示，周二晚中國國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財政部長努欽(Steven Mnuchin)通話，就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見。

歐盟執委會在季度經濟預測報告中，確認歐羅區今年經濟增速從2018年的1.9%放緩至1.2%。同時，下調明年增長預測至1.4%，5月時預期為1.5%，稱美國貿易政策的不確定性，對歐羅區構成重大風險。

數據方面，英國5月國內生產總值(GDP)按月增長0.3%，符合預期；按年增長1.5%，高於預期增長1.3%。英國5月全球商品貿易逆差為115.24億英鎊，為去年9月以來新低，預期為逆差125.5億英鎊。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報59.07美元，漲1.24美元或2.14%；倫敦布蘭特期油報65.43美元，漲1.27美元或1.98%。

美國能源資訊局(EIA)稍後將公布上周原油庫存數據，市場預期原油庫存減少120萬桶；汽油與精煉油庫存，分別預期減少40萬桶與上升150萬桶。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。