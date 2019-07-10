國際財經 即巿股評

G20「習特會」股市谷唔上，上周更比非農數據嚇散，咁啱又有隻航母級的百威亞太(01876)正在招股，大市最終乾跌，而家又痴痴地等今晚聯儲局主席鮑威爾今明兩日在國會作證，會否透露對未來息口走勢的玄機。

內地奶製品人均消費仍低

上月非農數據令市場滿地眼鏡碎，減息0.5厘幻滅後，美滙由95.84邊緣回升到97.5，美滙反彈金價即散，現處1393美元徘徊，維持上周五所講，金價未能升穿1490美元，整體上只是上落市。

本港乳業股有回勇跡象，例如周二在《信報》「政觀其辯」推介的蒙牛(02319)，現貼住高位等破頂，旗下生產原奶一向低殘的現代牧業(01117)亦可望翻身，睇好的原因是內地飼料成本上升，同時環保成本提累小型奶場關閉下，內地原奶產量下跌趨勢短期難改，變相谷高奶價。

此外，內地液態奶人均消費量每人約20千克，對比歐美40至60千克仍有距離，現代牧業亦有望受惠，現時股價比蒙牛落後，一旦升穿百天線(1.26元)，動力有望增強，暫時睇1.5元，跌穿1蚊就同佢SAY GOODBYE。

百事業績達標

至於美股暫時變化不大，標普上周創新高後，現僅差高位16點或0.5%，昨日支付類股份跑出，Square(SQ)飆6.2%；巴西支付寶StoneCo(STNE)揚5.6%；PayPal(PYPL)也升1.2%。

美股現正踏入業績公布期，打頭炮有全球第二大飲品商百事(PEP)，上季每股盈利增長達1.54美元，比市場估計的1.5美元略高，收入升2.2%至164.5億美元，成績還算可以。

百事不單賣汽水，旗下還有多個知名品牌，包括佳得樂(Gatorade)、桂格(Quaker)、樂事薯片(LAYS)等等，其中有逾廿個品牌每年零售額超過十億美元，產品多元化，變相令業務四平八穩。

該股現價雖貼近歷史高位135.24美元，預期市盈率只有22.9倍，預期股息率及股本回報率(ROE)分別2.95%和53.3%，加上保力加通道收窄，醖釀股價爆邊，現價買入，睇160美元，穿117美元止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。