國際財經

中美貿易代表相隔兩個月後再次通電話，商討經貿議題，兩國貿易僵局有望打破，惟市場靜候美國聯儲局主席鮑威爾今明兩天將到國會作證，希望從中推測利率前景走向，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7533點，跌2點或0.03%；德國DAX指數報12405點，跌30點或0.25%；法國CAC 40指數報5562點，跌9點或0.18%；意大利富時MIB指數報21987點，升100點或0.46%。

道指期貨暫報26722點，跌57點。

美國聯儲局主席鮑威爾今明兩天將到眾議院和參議院作證，講述對美國經濟與貨幣政策的看法，投資者密切留意其言論，期望了解貨幣政策前景。雖然上周五的非農就業職位數據勝預期，降低了對下半年減息的憧憬，但大部分分析師認為本月底仍會減息。此外，聯儲局在香港時間周四凌晨2時亦會公布6月議息紀錄，投資者期待從中窺探出更多利率走向的線索。

中美貿易緊張關係或降溫。中國商務部表示，周二晚，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財政部長努欽(Steven Mnuchin)通話，就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見；商務部部長鍾山參加通話。

白宮經濟顧問庫德洛稍早亦稱，美中貿易談判代表周二進行建設性的通話，雙方正在討論舉行一次面對面的會議。

美國原油庫存連續第四周下跌，緩解對供應過剩的疑慮，油價走升。紐約原油期貨現時每桶報58.79美元，漲0.96美元或1.66%；倫敦布蘭特期油報64.96美元，漲0.8美元或1.25%。

美國能源資訊局(EIA)將於周三公布上周原油庫存數據，市場預期原油庫存減少120萬桶，延續此前三周的跌勢；另外，汽油與精煉油庫存分別預期減少40萬桶與上升150萬桶。