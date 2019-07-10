國際財經

國際半導體產業協會(SEMI)發布最新預測，今年全球半導體製造設備銷售額將按年減少18%，降至527億美元，這是近4年來首次出現下跌。去年底，該協會對今年的預測為596億美元。

協會表示，智能手機和數據中心的半導體需求低迷，半導體廠商減少設備投資的趨勢正擴大，加上美國政府對中國廠商華為的出口管制和中美貿易摩擦等，因而下調今年銷售額預測。

該會預計，由於記憶體投資復甦和在中國新建及擴建工廠，半導體製造設備2020年的全球銷售額預計為588億美元，增長12%。