國際財經

中國電訊設備商華為表示，期待引領巴西的5G發展，但該國在部署5G服務方面要追趕其他拉美國家，將面臨一些挑戰。

路透報道，華為的技術主管Nicolas Driesen表示，華為已經成功與巴西所有4家主要營運商進行5G測試，並正在幫助它們將基礎設施現代化。

Driesen稱，自2009年以來，華為一直在努力發展5G，其端到端技術有成本競爭力，因為這項技術可以對前幾代的部分設備進行重新利用。

瑞典愛立信和芬蘭諾基亞也在爭相展開5G業務，但華為的低成本和長期關係使其在拉美多數國家佔據優勢。