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劉鶴與萊特希澤及努欽對話 磋商貿易議題

國務院副總理劉鶴與商務部長鍾山，據報與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽對話，討論貿易協議內容。

華為傳117億銀貸 僅中資銀行參與



華為據報計劃從數家中資銀行獲得15億美元(約117億港元)等額貸款，為首次在沒有外資銀行情況下進入離岸銀團貸款市場。

特朗普再批印度關稅政策 稱不可接受



美國總統特朗普再次批評印度的關稅政策，指對方向美國貨加徵關稅的做法不可接受，但他沒有表明是否採取報復行動。

鮑威爾作證前夕 道指低收22點納指漲0.54%



美國聯儲局主席鮑威爾周三、周四將到國會作證，市場亦觀望香港周四凌晨2時儲局公布的議息紀錄，投資者入市偏審慎，道指曾挫140點，但尾段加速上行，最終只微跌22點或0.08%，以近全日高位收市；標指漲0.12%；納指進賬0.54%。3M遭大行降投資評級，股價滑2.06%；蘋果彈0.61%，Facebook揚1.76%；金融股高盛抽升0.98%。

外圍焦點簡訊

￭ 白宮經濟顧問庫德洛：目前沒有撤換鮑威爾職位的打算。

￭ 波音上半年飛機交付量減少37%，主要受737 MAX停飛影響。

￭ 高盛美股策略師：即使聯儲局7月減息，相信無助美股，大部分利好因素已反映。

￭ 利率期貨顯示，投資者對本月底儲局減息半厘的預期，從上周的25%降至4.9%。

￭ 美滙指數尾段倒升0.13%，報97.51；美元兌歐羅曾升至1.1221美元。

￭ 紐約8月期金曾挫至每盎斯1387.5美元的一周低位，收市報1400.5美元，倒漲0.04%。

￭ 布蘭特期油一度靠近65美元，收市每桶報64.16美元，漲近0.1%；紐約期油收升0.3%。

￭ 歐央行經濟學家Philip Lane:預備採取行動，推動通脹升至近2%目標。

￭ 德、法、英國和歐盟外長稱，對伊朗提高濃縮鈾濃度感擔憂，敦促德黑蘭恢復遵守2015年核協議。

￭ 德國股市回落0.85%，法股低收0.31%，英股跌0.17%。市場不看好德銀重組，而巴斯夫發盈警，股價同挫逾3%。

貓眼娛樂與騰訊加強全文娛領域合作



貓眼娛樂(01896)公布，將與騰訊(00700)旗下多個業務展開合作，包括騰訊投資、騰訊影業、騰訊音樂和騰訊視頻等。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28241點，較昨日恒指收市高水125點。

￭ ADR港股比例指數報28218點，較港收市高101點。

￭ 南岸集團(00577)預期全年虧損大幅上升，上一年度同期虧損15.74億元。

￭ 永升(01995)預期中期盈利按年增超過90%。

￭ 禪遊科技(02660)預期中期淨利潤按年增逾30%。

￭ 上半年二手居屋買賣合約登記錄2860宗，總值147.21億元，較去年下半年升79.6%及79.9%；金額創24個半年度紀錄新高，宗數創5個半年度新高。